Nudi per la vita: le anticipazioni della seconda puntata

Stasera, martedì 13 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Nudi per la vita, inedito docu-reality in quattro episodi. Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale. Ma vediamo le anticipazioni sulla seconda puntata.

Anticipazioni

Coordinati dal Direttore artistico e coreografo Marcello Sacchetta, i partecipanti di Nudi per la vita dovranno preparare e interpretare durante le quattro puntate un vero e proprio show ed esibirsi dal vivo, davanti al pubblico del “Franco Parenti”, uno dei più celebri palcoscenici teatrali milanesi. Agli uomini toccherà cimentarsi in una performance di ballo “piccante” in stile “Full Monty”, le donne invece dovranno interpretare una scatenata coreografia alla “Moulin Rouge”. Nell’arco delle sue quattro puntate, il programma seguirà la preparazione degli spettacoli, dalle prime prove fino all’esibizione finale sul palcoscenico teatrale.

Lo scopo del docureality, come detto, è nobile e importante: giocando con la nudità dei concorrenti, la conduttrice Mara Maionchi esorterà in maniera provocatoria il pubblico a non avere timori nell’“esporre” il proprio corpo a controlli medici salva-vita. Per Mara, questo, è un messaggio importantissimo: da anni è infatti una testimonial della necessità di sottoporsi a screening di prevenzione al cancro. In passato ha infatti raccontato: “Sono viva per la prevenzione. Mi sono salvata perché ho scoperto in tempo di essere malata. Perciò ora voglio esortare tutti a parlare della malattia e di come prevenirla. Vediamo insieme chi sono i concorrenti di Nudi per la vita.

Memo Remigi

Francesco Paolantoni

Gabriele Cirilli

Gianluca Gazzoli

Gilles Rocca

Antonio Catalani

Corinne Clery

Alessandra Mussolini

Brenda Lodigiani

Elisabetta Gregoraci

Maddalena Corvaglia

Valeria Graci

Streaming e diretta tv

Dove vedere Nudi per la vita in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 13 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.