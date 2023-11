Nowhere Special – Una storia d’amore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 17 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Nowhere Special – Una storia d’amore, film del 2020 diretto da Uberto Pasolini con James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Higgins, Valerie O’Connor e Stella McCusker. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John è un trentaquattrenne gentile e silenzioso, che di mestiere fa il lavavetri, in giro per Belfast. La sua esistenza terrena è condannata ad esaurirsi a brevissimo termine, per colpa di un male incurabile. Nel poco tempo che gli rimane, John deve fare la cosa più importante della sua vita: trovare una famiglia per il suo bambino di quattro anni, Michael, visto che la madre li ha lasciati entrambi poco dopo la sua nascita. Mentre visitano le coppie disponibili e selezionate per l’adozione, John e Michael passano insieme la loro giornata, trasformando ogni gesto quotidiano in una memoria preziosa.

Nowhere Special – Una storia d’amore: il cast

Abbiamo visto la trama di Nowhere Special – Una storia d’amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

James Norton: John

Daniel Lamont: Michael

Eileen O’Higgins: Shona

Valerie O’Connor: Ella

Stella McCusker: Rosemary

Valene Kane: Celia

Keith McErlean: Philip

Sean Sloan: Golfer

Siobhan McSweeney: Pam

Chris Corrigan: Gerry

Niamh McGrady: Lorraine

Rhoda Ofori-Attah: Sharon

Nigel O’Neill: David

Streaming e tv

Dove vedere Nowhere Special – Una storia d’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.