Now you see me: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Now You See Me – I maghi del crimine, film del 2013 diretto da Louis Leterrier. Il cast è composto da Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mélanie Laurent, Michael Caine, Dave Franco e Woody Harrelson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alcuni maghi (il cartomago J. Daniel Atlas, il prestigiatore Jack Wilder, l’escapologa Henley Reeves e il mentalista Merritt McKinney) ricevono dei tarocchi da una misteriosa figura incappucciata, che li ha osservati per mesi mentre eseguivano i loro trucchi; seguendo le tracce riportate sulle carte si ritrovano tutti insieme in un appartamento abbandonato, dove scoprono degli ologrammi con le istruzioni per complicatissimi numeri di magia. Un anno dopo i maghi, adesso chiamati I Quattro Cavalieri, debuttano in un prestigioso show a Las Vegas sponsorizzato dal magnate di una compagnia assicurativa, Arthur Tressler. Per il numero finale dello spettacolo i quattro “teletrasportano” un uomo del pubblico a Parigi nel caveau della sua banca, per poi attivare un getto d’aria che lo riporta a Las Vegas insieme a ben tre milioni di euro, che piovono sul pubblico in delirio. E, nello stesso momento, il caveau a Parigi viene effettivamente aperto, venendo rinvenuto vuoto.

L’FBI e l’Interpol incaricano rispettivamente gli agenti Dylan Rhodes e Alma Dray di investigare su questo assurdo caso, ma l’interrogatorio ai Quattro Cavalieri li lascia senza alcuna risposta, poiché non ci sono prove di come effettivamente essi abbiano fatto a rapinare la banca, pur trovandosi a migliaia di chilometri di distanza. Non potendo addurre come motivazione la vera magia, i quattro vengono rilasciati, nonostante abbiano chiaramente annunciato nuovi trucchi di questo tipo. Rhodes e Dray incontrano allora Thaddeus Bradley, un ex-mago che ora conduce un programma televisivo in cui smaschera i trucchi degli illusionisti: in pochi minuti l’uomo smonta l’intero trucco dei Quattro Cavalieri, dimostrando come non ci sia stata nessuna magia. Essi avevano rapinato la banca settimane prima per poi indurre il pubblico a credere di averlo fatto durante lo show mediante illusioni.

Now you see me: il cast

Abbiamo visto la trama di Now you see me, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jesse Eisenberg: J. Daniel Atlas

Mark Ruffalo: detective FBI Dylan Rhodes

Morgan Freeman: Thaddeus Bradley

Isla Fisher: Henley Reeves

Woody Harrelson: Merritt McKinney

Mélanie Laurent: agente Interpol Alma Dray

Michael Caine: Arthur Tressler

Dave Franco: Jack Wilder

Common: agente Evans

Michael Kelly: agente Fuller

David Warshofsky: agente Cowan

Laura Cayouette: donna ipnotizzata

Conan O’Brien: se stesso

Elias Koteas: Lionel Shrike

José Garcia: Étienne Forcier

Streaming e tv

Dove vedere Now you see me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 4 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.