Now You See Me 2: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Now You See Me 2, film del 2016 diretto da Jon M. Chu. La pellicola è il sequel di Now You See Me – I maghi del crimine del 2013. Nel cast Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Dave Franco, Woody Harrelson, Michael Caine e Morgan Freeman, già presenti nel primo film, a cui si aggiungono Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan e Jay Chou. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un anno dopo essere sfuggiti all’FBI e avere conquistato il favore del pubblico con i loro spettacoli di magia, i membri restanti dei Quattro Cavalieri attendono nuove istruzioni dall’Occhio, la società segreta di maghi da cui sono stati reclutati. Atlas, stanco di aspettare che Rhodes dia loro una nuova missione, cerca l’Occhio per conto proprio. La sua ricerca lo porta a un tunnel sotterraneo in cui sente una voce che gli dice che la sua attesa sta per finire. Tornato al proprio appartamento vi trova una donna, che gli sfugge. Atlas si riunisce al resto del gruppo e il loro leader, l’agente dell’FBI Dylan Rhodes assegna loro una nuova missione: denunciare al mondo l’uomo d’affari corrotto Owen Case, il cui nuovo software segretamente ruba dati ai propri utenti. L’illusionista Lula May, la donna che era nell’appartamento di Atlas, viene aggiunta alla squadra per rimpiazzare Henley Reeves, poiché quest’ultima, secondo voci di corridoio, ha deciso di non far più parte dell’Occhio, in quanto stanca della totale mancanza di attenzioni da parte di Atlas. I Cavalieri s’infiltrano nella compagnia di Case durante la festa per il lancio del nuovo software. Lo spettacolo viene inaspettatamente interrotto da un misterioso individuo che rivela al mondo che Wilder, creduto morto, è vivo e che Rhodes è il capo dei Cavalieri, obbligando lo stesso a sfuggire alla sua nuova partner della FBI Natalie Austin. Mentre tentano di scappare, i Cavalieri vengono catturati da mercenari guidati dal gemello di Merritt, Chase McKinney, e portati a Macao dal capo di Chase, il prodigio della tecnologia Walter Mabry, che ha finto la sua morte dopo che Case rubò la sua compagnia…

Now You See Me 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Now You See Me 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Jesse Eisenberg: J. Daniel Atlas

Mark Ruffalo: Dylan Rhodes

Woody Harrelson: Merritt McKinney

Dave Franco: Jack Wilder

Daniel Radcliffe: Walter Mabry

Lizzy Caplan: Lula May

Jay Chou: Li

Sanaa Lathan: agente Natalie Austin

Michael Caine: Arthur Tressler

Morgan Freeman: Thaddeus Bradley

Richard Laing: Lionel Shrike

Henry Lloyd-Hughes: Allen Scott-Frank

David Warshofsky: agente Cowan

Tsai Chin: Bu Bu

Brick Patrick: Chase McKinney

Zach Gregory: Hannes Pike

Ben Lamb: Owen Case

Streaming e tv

Dove vedere Now You See Me 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.