Chi è Nova, il cantante in gara ad AmaSanremo

Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, in seconda serata su Rai 1 va in onda una nuova puntata di AmaSanremo, il programma condotto da Amadeus che ha preso il posto di Sanremo Giovani. In gara a sfidarsi per ottenere un posto alla finale ci sono quattro nuovi concorrenti e tra i cantanti di questa sera vediamo pronto a salire sul palco Nova, un nome già conosciuto a chi segue i talent show poiché l’anno scorso Nova ha partecipato ad X Factor. Il trapper fu costretto a lasciare il programma di Sky per motivi di salute, poi aveva provato con ItaliaSì con il brano Resta per conquistare il pass per Sanremo Giovani, però fallito.

Nova, pseudonimo di Davide Ferlito, è nato nel 1995. L’origine del nome deriva dalla sua passione per l’astronomia. Ha iniziato a improvvisare testi sin da piccolo, tra gli artisti italiani che apprezza maggiormente ci sono Lucio Battisti, Marco Mengoni e Izi.

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

