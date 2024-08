La Notte della Taranta 2024, il cast: cantanti, artisti, ospiti, scaletta del concertone su Rai 3

Questa sera, 24 agosto 2024, su Rai 3 va in onda il tradizionale concertone dell’estate della Notte della Taranta 2024, in diretta da Melpignano alle ore 21.20. Tre ore di grande musica nel cuore del Salento, con tanti cantanti e ospiti. La conduzione è di Ema Stokholma. Vediamo un po’ il cast e gli artisti annunciati per questa tappa finale dell’edizione 2024 della Notte della Taranta.

Cast, cantanti e ospiti

Diretto dal maestro concertatore Shablo, il Concertone più atteso dell’estate italiana, la Notte della Taranta 2024, sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 a partire dalle 21.20 con la conduzione di Ema Stokholma. La linea artistica del concerto si svilupperà intorno al tema della ventisettesima edizione: generazione Taranta. Una sequenza di ipnotiche pizziche contaminate dai suoni contemporanei, la bellezza dei canti di tradizione in dialetto salentino, grico e arbëreshë, i colori e le atmosfere frizzanti delle coreografie firmate da Laccio, faranno ballare la piazza dei 150mila tarantolati provenienti da ogni parte del mondo. Un evento centrale nel panorama culturale e sociale della Puglia che ha saputo raccontare la musica di tradizione con un linguaggio contemporaneo. Tre ore di musica popolare dove il ritmo della pizzica incontra le sonorità pop, urban, trap con citazioni da Morricone a Piazzolla.

Tra i primi ospiti annunciati l’artista rivelazione del 2024 Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, che canterà in dialetto salentino Su Picculina. Tra i cantanti previsti anche Geolier, uno dei più amati dai giovani. Il rapper napoletano interpreterà I p’ me, tu pe te in un’inedita versione pizzicata.

Tra gli altri cantanti del cast della Notte della Taranta 2024 ci saranno Gaia che offrirà la sua interpretazione di Menamenamò a Ste che porterà un brano inedito prodotto da Shablo. Non manca all’appello nemmeno Luca Faraone, il quale suonerà la sua chitarra sulle note della canzone intitolata Fuecu. Shablo è il maestro concertatore della 27esima edizione del Concertone de La Notte della Taranta. Pablo Miguel Lombroni Capalbo, in arte Shablo, è musicista, produttore, manager, dj e discografico italo-argentino che spazia dal soul alla trap, dal rap all’elettronica d’avanguardia. Sarà affiancato dal pianista e compositore Riccardo Zangirolami, il giovanissimo e prodigioso artista che a soli 23 anni ha già diretto l’iconica Hollywood Studio Symphony Orchestra.

Il gran finale de La Notte della Taranta 2024 si preannuncia assai speciale, dato che porta una firma d’autore d’eccezione. Si tratta di quella dell’artista italiano Emilio Isgrò, diventato leggenda grazie alle sue cosiddette “cancellature”, le opere in cui cancella parole, frasi e via dicendo. Un finale dunque da non perdere, per il quale Isgrò ha realizzato cancellature speciali che faranno da scenografia all’attesissimo Concertone finale.