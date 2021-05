Notte azzurra streaming e diretta tv: dove vedere lo show con la Nazionale

Stasera, martedì 1 giugno 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Notte azzurra, lo show condotto da Amadeus in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, a pochi passi dallo stadio Olimpico, per salutare la Nazionale che l’11 giugno farà il suo esordio all’Europeo contro la Turchia. Dove vedere Notte azzurra in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, andrà in onda oggi – 1 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Notte azzurra streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Ospiti

Abbiamo visto dove vedere Notte azzurra in diretta tv e live streaming, ma quali sono gli ospiti dello show? Oltre alla Nazionale e il suo staff (Mancini in testa), al programma prenderanno parte tanti ospiti del mondo dello spettacolo come Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Arisa e Cristiana Capotondi. “Io amo molto il calcio, è noto – ha detto il conduttore Amadeus – e poter presentare una serata dedicata alla Nazionale è un onore. Poter essere presente a serate che riguardano i propri amori è bellissimo. Sarà una festa: abbiamo accolto l’entusiasmo della Nazionale e del mister Mancini. Una serata familiare non solo per addetti ai lavori e appassionati tecnici”.