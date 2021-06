A che ora inizia Notte azzurra: l’orario dello show con la Nazionale in onda su Rai 1

A che ora inizia Notte azzurra, il programma condotto da Amadeus in onda stasera – 1 giugno 2021 – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: lo show andrà in onda a partire dalle ore 21,25 in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, a pochi passi dallo stadio Olimpico che l’11 giugno vedrà la Nazionale sfidare la Turchia e dare il via al primo Europeo di calcio itinerante. Dove vedere Notte azzurra in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, andrà in onda oggi – 1 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Le parole di Amadeus

Abbiamo visto a che ora inizia Notte azzurra che vedrà – come detto – alla conduzione Amadeus. “Io amo molto il calcio, è noto – ha detto il conduttore – e poter presentare una serata dedicata alla Nazionale è un onore. Poter essere presente a serate che riguardano i propri amori è bellissimo. Sarà una festa: abbiamo accolto l’entusiasmo della Nazionale e del mister Mancini. Una serata familiare non solo per addetti ai lavori e appassionati tecnici”.

Amadeus ha poi raccontato lo sketch di presentazione della serata, in cui è presente Mancini, “un attore perfetto – lo ha definito -. Lo abbiamo girato 3-4 volte ed era sempre perfetto”. Poi ha parlato di Vialli, “un trascinatore, mentre gli altri, come Matano, sono improvvisatori, faranno accadere delle cose e coinvolgeranno i giocatori. Sul calcio è difficile fare ironia – ha aggiunto – solo Raimondo Vianello è riuscito a farlo, non è facile parlare di calcio in maniera ironica e divertente”.