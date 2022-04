Notre-Dame in fiamme: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 15 aprile 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Notre-Dame in fiamme, film diretto da Jean-Jacques Annaud di genere drammatico del 2022. Nel cast: Samuel Labarthe e Jean-Paul Bordes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è un racconto delle 24 ore antecedenti la mattina del 16 aprile 2019, quando le fiamme sulla cattedrale di Notre-Dame hanno smesso di bruciare. Il film ripercorre la lunga notte, nella quale uno dei simboli di Parigi è stato divorato dal fuoco, mentre i servizi di emergenza, avvertiti troppo tardi, hanno dovuto combattere l’enorme incendio.

Tante gli ostacoli durante il salvataggio della cattedrale, a partire dallo spostare uomini e attrezzature attraverso le strade trafficate di Parigi, senza contare la folla di curiosi che si era riunita nei pressi dell’edificio. Chi ha dovuto combattere questo fuoco si è ritrovato travolto dalle difficoltà, ma alla fine è riuscito comunque a sconfiggerlo con grande coraggio.

Notre-Dame in fiamme: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Notre-Dame in fiamme, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Samuel Labarthe: generale Gontier

Jean-Paul Bordes: generale Gallet

Mickaël Chirinian: Laurent Prades

Jérémie Laheurte: Joel

Maximilien Seweryn: sergente Reynald

Garlan Le Martelot: Direttore Aurélien

Dimitri Storoge: Capitaine Francis

Pierre Lottin: tenente Alexandre

Jules Sadoughi: sergente Jordan

Chloé Jouannet: caporale Marianne

Vassili Schneider: caporale Sandro

Jesuthasan Antonythasan: Jonas

Streaming e tv

Dove vedere Notre-Dame in fiamme in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 15 aprile 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.