Noos – L’Avventura della Conoscenza: le anticipazioni sulla seconda puntata

Questa sera, giovedì 6 luglio 2023, alle ore 21,25 va in onda la seconda puntata di Noos – L’Avventura della Conoscenza, il nuovo programma presentato da Alberto Angela, mirato alla divulgazione scientifica. Il programma ambisce a raccogliere l’eredità del celebre “Superquark”, fondato dal padre di Alberto, Piero Angela. Sul modello del lavoro del padre, Alberto Angela intende diffondere la scienza con la stessa autorevolezza, chiarezza e coinvolgimento, arricchendo il prime time estivo di Rai 1. Il programma presenterà anche collaborazioni con l’astronauta Samantha Cristoforetti e il giornalista specializzato in geopolitica, Dario Fabbri. La partecipazione di questi esperti permetterà di esplorare argomenti come lo spazio, la distribuzione delle risorse globali e le conseguenze geopolitiche connesse. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella seconda puntata, continuerà il viaggio nel Serengeti, la grande pianura tra Kenya e Tanzania per seguire, questa volta, un gruppo di elefanti femmine che accudisce e protegge un elefantino appena nato, con la matriarca, l’elefantessa più saggia, che guida la famiglia allargata tra le trappole e i pericoli della savana. Poi, per festeggiare i cento anni dalla nascita dell’aeronautica militare italiana,”Noos” incontrerà le Frecce Tricolori: al Museo di Vigna di Valle, Alberto Angela ripercorrerà la storia della forza aerea italiana in compagnia del capo di stato maggiore, il generale Luca Goretti.

E sempre in tema di volo, l’astronauta Samantha Cristoforetti parlerà della Stazione Spaziale Internazionale, un esempio riuscito di collaborazione internazionale e un passo importante verso la colonizzazione dello spazio, mentre l’astrofisica Edwige Pezzulli commenterà le ultime straordinarie immagini delle galassie e Luca Perri illustrerà quanto sia più o meno verosimile la traversata tra gli asteroidi nel film “L’impero colpisce ancora”. Un servizio di Gianpiero Orsingher e Gabriele Gravagna darà luce a un importante ritrovato tecnologico, l’ecoscandaglio Multibeam, che nel mare di Baia permette di esplorare i resti della famosa città romana sommersa preservandone l’integrità. Al Policlinico Gemelli di Roma, Giovanni Carrada e Giulia de Francovich mostreranno un ingegnoso sistema per rendere il parto più semplice: ad inventarlo non è stato un medico ma un meccanico di Buenos Aires.

Una particolare attenzione è dedicata anche alla alimentazione, con la nutrizionista Elisabetta Bernardi, che si occupa della dieta mediterranea e lo storico Alessandro Barbero, che racconterà come nel corso dei secoli siano cambiati gli orari dei pasti. Noos andrà poi con Lorenzo Pinna a vedere che cos’è la banca dei semi: molte piante che hanno assicurato cibo per millenni sono scomparse o sono in pericolo. Come selezionare piante che siano naturalmente resistenti ai parassiti? Carenza d’acqua, cambiamenti climatici, erosione del suolo: come fare in modo che gli otto miliardi di persone sulla Terra possano contare su una alimentazione sufficiente e corretta? Ne parleranno Dario Fabbri e Gianfranco Bologna in un servizio di Rossella Li Vigni e Ilaria Degano. “Dove c’è perfezione non c’è storia”, diceva Charles Darwin. La natura invece, lavora come un artigiano che via via aggiusta ciò che non è perfetto, come illustrerà il filosofo Telmo Pievani.

Il sessuologo Emmanuele Jannini poi, spiegherà come le app di incontri hanno facilitato il nostro modo di conoscere altre persone, ma anche le conseguenze e i risultati contraddittori. Lo scrittore Carlo Lucarelli racconterà lo strano caso della penna a sfera, un presunto delitto risolto in base alle leggi della dinamica, mentre un servizio di Lorenzo Pinna e Giulia de Francovich racconterà come l’intelligenza artificiale può aiutarci a interpretare alcune scritture rimaste finora misteriose. E a proposito di scrittura: come sono nate le lettere del nostro alfabeto? Perché la vocale E ha proprio quella forma? A raccontare la storia sarà la voce di Paola Cortellesi.

Streaming e tv

Dove vedere Noos – L’Avventura della Conoscenza in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguire Alberto Angela in live streaming o in differita tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.