Nonno questa volta è guerra: trama, cast e streaming

Questa sera, lunedì 25 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Nonno questa volta è guerra, film del 2020 diretto da Tim Hill con un cast corale che comprende Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle e altri grandi attori. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Robert Kimmel Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

A causa di alcuni problemi alle gambe, un nonno rimasto vedovo è costretto a trasferirsi nella stanza del più giovane della famiglia che così si trova spodestato dalla sua camera. Tra i due inizierà una guerra senza freni per la conquista della stanza. Il film, come detto, è basato sull’omonimo romanzo per ragazzi di Robert Kimmel Smith.

Nonno questa volta è guerra: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Nonno questa volta è guerra, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert De Niro: Ed

Oakes Fegley: Peter Decker

Uma Thurman: Sally Decker

Rob Riggle: Arthur Decker

Laura Marano: Mia Decker

Poppy Gagnon: Jenny

Cheech Marin: Danny

Christopher Walken: Jerry

Jane Seymour: Diane

Juliocesar Chavez: Billy

Isaac Kragten: Steve

T.J. McGibbon: Emma

Colin Ford: Russell

Streaming e tv

Dove vedere Nonno questa volta è guerra in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 25 gennaio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati – SkyGo.

