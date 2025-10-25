Icona app
TV

Non stop: tutto quello che c'è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Non Stop: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non Stop, film del 2014 diretto da Jaume Collet-Serra, con protagonista Liam Neeson, coppia che ha già lavorato insieme per il film Unknown – Senza identità (2011). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente federale William “Bill” Marks si trova su un jet in volo da New York a Londra seduto accanto a Jen Summers. Dopo il decollo, improvvisamente, un individuo anonimo comincia a mandargli messaggi intimidatori, dicendogli che se non verserà 150 milioni di dollari su un conto, ogni 20 minuti morirà un passeggero. Impaurito dalle minacce si rivolge ad un suo collega, Jack Hammond, che però non gli crede, convinto che sia solo uno scherzo. Bill non si rassegna e chiede all’assistente di volo Nancy Hoffman e alla sua vicina Jen di controllare sui monitor delle telecamere interne chiunque abbia un cellulare, in modo da identificare il ricattatore.

Bill segue Hammond nel bagno dopo che il collega aveva utilizzato il telefono. Qui, Hammond ammette un coinvolgimento nel ricatto e si offre di dare a Bill una parte del denaro. Bill rifiuta e avviene una violenta colluttazione tra i due, nella quale Bill si trova costretto a uccidere il suo collega. In quel momento suona il cronometro avviato da Bill, i primi venti minuti sono scaduti: il primo passeggero ucciso è Hammond. Controllando i messaggi telefonici di Hammond, Bill scopre che l’uomo aveva la ventiquattrore piena di cocaina.

Non stop: il cast

Abbiamo visto la trama di Non stop, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Liam Neeson: William “Bill” Marks
  • Julianne Moore: Jen Summers
  • Scoot McNairy: Tom Bowen
  • Michelle Dockery: Nancy Hoffman
  • Nate Parker: Zack White
  • Corey Stoll: Austin Reilly
  • Lupita Nyong’o: Gwen Lloyd
  • Omar Metwally: dott. Fahim Nasir
  • Jason Butler Harner: Kyle Rice
  • Linus Roache: capitano David McMillan
  • Shea Whigham: agente Marenick
  • Anson Mount: Jack Hammond
  • Corey Hawkins: Travis Mitchell
  • Frank Deal: Charles Wheeler
  • Bar Paly: Iris Marianne

Streaming e tv

Dove vedere Non stop in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 25 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca