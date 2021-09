Non sono un assassino: trama, cast e streaming del film

Stasera, 24 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Non sono un assassino, film del 2019 diretto da Andrea Zaccariello, ispirato al romanzo omonimo scritto da Francesco Caringella. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Francesco, vice-questore di una città pugliese, incontra dopo quasi due anni il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che gli chiede aiuto in quanto minacciato dalla criminalità. Il 27 ottobre il giudice Mastropaolo chiama Francesco dalla sua villa di Santa Caterina di Nardò e fissa con lui un appuntamento, Francesco percorre circa 200 km, si reca nella villa di questi in anticipo per ascoltare una storia che alla fine si concluderà con una domanda e con una risposta secca, dopo di che riprende l’auto e ritorna subito a casa. La mattina seguente, però, il giudice viene trovato morto, ucciso con un colpo di pistola alla testa. Francesco si ritrova nei guai perché è l’ultimo ad averlo visto e le impronte nella casa sono solo le sue. Per dimostrare la sua innocenza, Francesco sceglie come difensore Giorgio, anche lui amico di vecchia data, ora avvocato in difficoltà per un amore non corrisposto mentre l’indagine è svolta dal pubblico ministero Paola Maralfa.

Non sono un assassino: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non sono un assassino, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Riccardo Scamarcio: Francesco

Alessio Boni: Giovanni

Edoardo Pesce: Giorgio

Claudia Gerini: Paola Maralfa

Barbara Ronchi: Vittoria

Sarah Felberbaum: Beatrice

Caterina Shulha: Katherine

Vincenzo De Michele: Michele Monno

Elisa Visari: Marta

Flavia Gatti: Beatrice giovane

Silvia D’Amico: Alice

Streaming e tv

Dove vedere Non sono un assassino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 24 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.