Non mollare mai: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Non mollare mai (American Underdog), film del 2021 diretto da Andrew Erwin e Jon Erwin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Zachary Levi, Anna Paquin e Dennis Quaid protagonisti del biopic che racconta la storia di Kurt Warner, stella dell’NFL. La sua vicenda incarna il perfetto sogno americano, da impiegato in un supermercato a campione del Super Bowl, nominato ben due volte miglior giocatore della lega, e quarterback inserito nella Hall of Fame (nel 2017). Diretto dai fratelli Andrew e Jon Erwin, registi di dichiarata fede cristiana già dietro “Woodlawn” (che ripercorreva la storia di Tony Nathan, leggendario running back dei Miami Dolphins) e “I Still Believe” (biopic sul cantautore Jeremy Camp), “Non mollare mai” si concentra sulla singolare storia di Warner e sugli anni di difficoltà e di sfide che rischiarono di minare le sue aspirazioni di diventare un giocatore della NFL. I suoi sogni sembravano irraggiungibili ma, con il sostegno della moglie Brenda (Anna Paquin) e il supporto della famiglia, Warner non si arrese e trovò la forza di mostrare al mondo il campione che già era.

Non mollare mai: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non mollare mai (American Underdog), ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Bruce McGill

Dennis Quaid

Anna Paquin

Adam Baldwin

Chance Kelly

Dean Denton

Zachary Levi

Hayden Zaller

Ser’Darius Blain

Simeon Castille

Cindy Hogan

Nic Harris

Steven Chester Prince

Kevin Downes

Cora Wilkerson

Morgana Shaw

Danny Vinson

Andrea Cohen

Streaming e tv

Dove vedere Non mollare mai (American Underdog) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 25 marzo 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.