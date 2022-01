Non mi lasciare: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Non mi lasciare, la nuova serie di Rai Fiction, con la regia di Ciro Visco: quattro prime serate, una storia tesa e realistica, con al centro un tema tanto delicato quanto attuale come quello dei reati informatici e dei crimini contro l’infanzia. La serie è stata presentata a Venezia il 5 Settembre 2021, all’interno del programma organizzato da Veneto Film Commission presso lo Spazio Regione del Veneto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Nel primo episodio della puntata in onda stasera, Elena cerca di fare chiarezza su quanto accaduto ad Angelo. Decide di recarsi nella casa famiglia in cui il ragazzino viveva. Chiede di poter avere un colloquio con la psicologa che si occupava di lui. Così, viene a sapere che nonostante potesse apparire come un ragazzo fragile, in realtà era risoluto. Giulia, la moglie di Daniele, è immersa nei preparativi per la festa di compleanno del figlio Emilio. Dice a Elena che le farebbe molto piacere se anche lei partecipasse alla festa e Zonin accetta. Mentre i festeggiamenti sono ancora in corso, però, Elena sgattaiola via e parte per Roma. Corre da suo figlio Diego, che sta vivendo un momento difficile a causa di una crisi amorosa.

Nel secondo episodio della terza puntata di Non mi lasciare, secondo le anticipazioni, c’è un colpo di scena nelle indagini sul caso di Angelo. Elena, infatti, riesce finalmente a introdursi nella chat, avvalendosi di un falso profilo. Così, scopre che Angelo è ancora vivo. Ottiene anche un filmato che mostra il ragazzo nel luogo in cui è prigioniero. Le indagini si intensificano e così, Elena arriva a una svolta. Scopre dove nascondono il giovane. Tuttavia, quando arrivano sul luogo è già troppo tardi. Il carceriere è fuggito portando con sé Angelo.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Non mi lasciare, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: