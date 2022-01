Non mi lasciare: anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Questa sera, lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Non mi lasciare, la nuova serie di Rai Fiction, con la regia di Ciro Visco: quattro prime serate, una storia tesa e realistica, con al centro un tema tanto delicato quanto attuale come quello dei reati informatici e dei crimini contro l’infanzia. La serie è stata presentata a Venezia il 5 Settembre 2021, all’interno del programma organizzato da Veneto Film Commission presso lo Spazio Regione del Veneto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Elena riesce a scampare alla morte. Dopo l’incidente, però, viene ricoverata in ospedale. Intanto, Daniele continua le sue indagini e così, scopre insieme ai suoi uomini dove si nasconde Andrea, il carceriere di Angelo. Le cose si complicano quando Andrea non solo ferisce gravemente uno degli uomini di Daniele, ma inaspettatamente riesce a scappare per l’ennesima volta. Andrea è ancora convinto di potersi sottrarre alle forze dell’ordine e si rifugia da un uomo di cui ritiene di potersi fidare ciecamente. Scoprirà a sue spese di sbagliarsi. I giorni in ospedale, per Elena, si rivelano molto più complicati del previsto. La donna, infatti, scopre che qualcuno si è introdotto nella sua auto e si è appropriato dei documenti che lei aveva trovato nell’orfanotrofio. Arriva, intanto, uno dei momenti più dolorosi delle indagini. Elena e Daniele, infatti, avvalendosi dei ricordi e delle testimonianze di chi ha vissuto quelle circostanze drammatiche, ricostruiscono tassello dopo tassello, tutti i dettagli della storia di abusi di quell’orfanotrofio. Quando tutto sembrerà convergere verso la verità, un ultimo spiazzante colpo di scena, rimetterà tutto in discussione.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata di Non mi lasciare, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: