Non mi lasciare streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata

Stasera, lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Non mi lasciare, la nuova serie di Rai Fiction, con la regia di Ciro Visco: quattro prime serate, una storia tesa e realistica, con al centro un tema tanto delicato quanto attuale come quello dei reati informatici e dei crimini contro l’infanzia. La serie è stata presentata a Venezia il 5 Settembre 2021, all’interno del programma organizzato da Veneto Film Commission presso lo Spazio Regione del Veneto. Dove vedere Non mi lasciare in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Non mi lasciare streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi, film o serie tv Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Non mi lasciare, ma quante puntate andranno in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate per altrettante prime serate. La prima andrà in onda lunedì 10 gennaio 2022; l’ultima lunedì 31 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):