Ultimo aggiornamento ore 21:00
Home » Spettacoli » TV
TV

Non è Stranger Things: ecco la serie TV più vista al mondo

Le serie più viste di Netflix (credit AGF) tpi.it
di

Non è Stranger Things la serie tv più vista al mondo. L’avvento dello streaming ha sicuramente rivoluzionato il modo di guardare la tv e, negli ultimi anni, la serialità televisiva è diventata un vero e proprio fenomeno culturale internazionale. Sono milioni gli spettatori che, ogni giorno, si emozionano davanti a storie incredibili del piccolo schermo. Ci sono dei titoli che, negli ultimi anni, hanno saputo conquistare il pubblico e raggiungere le vette più alte dello streaming.

Dalla classifica mondiale escono prodotti che sono diventati dei veri fenomeni generazionali e che continuano a influenzare il pubblico di tutte le età. I cataloghi delle piattaforme streaming sono sicuramente molto vasti e al loro interno ci sono serie che abbracciano diversi generi, dal dramma al fantasy, fino alla commedia e ai thriller psicologici. Netflix detiene tra l’altro un importante primato, quello che riguarda la presenza di molte serie cult. Alcuni titoli sono riconoscibili subito, mentre altri hanno scalato la classifica in poco tempo. Un dettaglio che rappresenta la capacità della piattaforma streaming di continuare a proporre serie e film che, anche dopo anni, catturano l’attenzione di milioni di persone.

Questa è la serie tv più vista su Netflix

Netflix continua a sorprendere: la serie più vista non è Stranger Things, che ha spopolato in tutto il mondo riuscendo a raggiungere vette inimmaginabili. L’ultima stagione è infatti stata considerata un vero e proprio fenomeno, dato che la piattaforma streaming che l’ha ospitata ne ha curato ogni dettaglio e l’ha anche trasmessa in contemporanea in tutto il mondo. Una decisione importante che ha però causato diversi problemi al portale, costretto ad affrontare un eccesso di accessi simultanei.

netflix le serie più viste
Le serie più viste di Netflix (credit AGF) tpi.it

La classifica delle serie più viste comprende quindi: Bridgerton, che ha portato il period drama al centro della tv; La casa di carta, ormai diventato un simbolo di ribellione e identità collettiva; Stranger Things, che ha fuso la nostalgia anni ’80 con la fantascienza moderna; Dahmer, che ha scosso il pubblico con un racconto inaspettato; The Witcher, ideale per gli amanti del fantasy; Mercoledì, che ha superato molte aspettative diventando anch’essa una serie evento.

Ad accomunare tutte queste serie c’è sicuramente una grande forza narrativa, che non è mai noiosa. Da qui parte il fenomeno del bing watching, cioè l’abitudine di guardare più puntate consecutive di una serie tv. Le classifiche Netflix si basano tra l’altro sulle ore di visione nei primi 28 giorni: un dettaglio che rende i titoli proposti non solo i più visti, ma anche i più condivisi, data la capacità di una serie di trattenere lo spettatore.

Ricerca