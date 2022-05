Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 8 maggio 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 8 maggio 2022

Questa sera, domenica 8 maggio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originaria della domenica. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Spazio alla guerra in Ucraina con il filosofo Massimo Cacciari, il docente Alessandro Orsini e il giornalista tv russo filoputiniano Vladimir Solovyev.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 8 maggio 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.