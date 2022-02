Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 6 febbraio 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 6 febbraio 2022

Questa sera, domenica 6 febbraio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originaria della domenica. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Per una riflessione sull’attualità politica e sul dibattito interno al centrodestra, protagonista del faccia a faccia con Giletti sarà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. In primo piano le nuove misure del governo che portano il Paese verso la riapertura delle attività. Ma quando si raggiungerà davvero quest’obiettivo? Molte le categorie in ginocchio, come quella dei ristoratori danneggiati non solo dal virus che ne ha svuotato i locali di clienti ma anche dal caro bollette. Giletti darà loro voce ascoltando alcune testimonianze in studio e in collegamento.

Ma poi ci sono stati anche imprenditori che si sono approfittati di questa emergenza con il business delle mascherine Ffp2. Di tutto questo se ne parlerà con Guido Crosetto, Alessia Morani, Paolo Agnelli, Michel Martone e Matteo Bassetti. Tra i temi della puntata non poteva mancare Sanremo 2022: l’edizione numero 72 della kermesse che ha registrato ascolti da record ha anche sollevato tante polemiche per i temi trattati. In studio per il dibattito Morgan, Vladimir Luxuria, Maurizio Gasparri Luca Telese, Sonny Olumati e Tezeta Abraham.

