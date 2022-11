Speciale Non è l’Arena – Fantasmi di mafia: anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti su La7

Questa sera, sabato 5 novembre 2022, su La7 va in onda una puntata speciale di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, e dedicata ai Fantasmi di mafia. Tanti gli ospiti e gli aspetti da non perdere. Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni

Il celebre giornalista e conduttore in questa settimana tornerà di scena con il suo Non è l’Arena sia sabato che nel consueto appuntamento domenicale, per un doppio impegno con il programma su La7. Lo speciale di questa sera ha il titolo “Fantasmi di Mafia”. Massimo Giletti ci svelerà molti segreti sul mondo della criminalità organizzata. Insieme a lui in studio ed in collegamento ci saranno molti ospiti che parleranno e faranno alcune rivelazioni su quel terribile e spietato mondo della delinquenza organizzata. Il giornalista in esclusiva assoluta svelerà molti segreti nascosti da anni.

Giletti mostrerà in Tv il volto di Gaspare Mutolo uno dei killer di Cosa Nostra e autista personale di Totò Riina. Si tratta di un collaboratore di giustizia dal 1992, che oggi ha preso una decisone clamorosa. Mutolo, colpevole di 20 omicidi e complice di altre 70 esecuzioni nell’ambito della malavita siciliana e non solo, infatti verrà intervistato da Giletti. Mutolo nel 1992 ha deciso di allontanarsi dalle attività criminali e di collaborare con lo Stato. Grazie al suo pentimento la magistratura è riuscita a sferrare tanti colpi contro Cosa Nostra. Gaspare Mutolo per la prima volta mostrerà il suo volto in diretta.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, sabato 5 novembre 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.