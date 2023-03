Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 5 marzo 2023

Questa sera, domenica 5 marzo 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Continuano le inchieste sulla mafia. L’arresto della sorella di Matteo Messina Denaro e la sua rete di pizzini forniscono nuovi dettagli per scoprire elementi fino ad oggi sconosciuti sulla latitanza del boss e sulla sua vita da fuggitivo. E grazie ai messaggi vocali scambiati con la donna conosciuta durante le sedute di chemio (che sarà di nuovo ospite del programma) sarà possibile analizzare la psicologia dell’uomo e del mafioso criminale.

Stasera Non è l’Arena tornerà anche su Totò Riina, con i video e le rivelazioni esclusive che dopo tanti anni mettono nuovamente in discussione le indagini sulla mancata perquisizione e sorveglianza del suo covo.

A tre anni dall’inizio della pandemia la procura di Bergamo ha chiuso l’inchiesta sulla gestione della prima ondata di covid indagando figure di spicco della sanità e della politica italiana chiamate a dare risposte. Mentre si discute se la creazione di una zona rossa nelle valli lombarde colpite dal Covid avrebbe potuto salvare più vite.

Approfondimenti e dibattiti con gli ospiti: Gad Lerner, Paolo Crepet, Antonio Ingroia, Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri, Francesco Storace, Felice Cavallaro, Francesco Zambon e Jessica Costanzo.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 5 marzo 2023, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.