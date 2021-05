Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 30 maggio

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 30 maggio

Torna questa sera, domenica 30 maggio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Ospite d’eccezione di questa puntata sarà Enrico Mentana, intervistato da Massimo Giletti in relazione alle ultime vicende della vita politica italiana. Una pagina sarà dedicata inoltre al commissariamento dell’Anpal e il sollevamento dall’incarico del suo presidente, Domenico Parisi. Ospiti in studio Luciano Capone, Leopoldo Mastelloni, Guido Crosetto, Peter Gomez e Antonio Lenzi.

Si parlerà ancora del caso Grillo insieme a Luca Telese, Alessandro Sallusti, Stefania Andreoli, Piper Cusmano e Annalisa Cereghino. Nello Trocchia, Paolo Crepet e Nunzia De Girolamo commenteranno l'ultimo episodio di cronaca in tema di violenza contro le donne, il caso Di Fazio, l'imprenditore farmaceutico arrestato con l'accusa di aver narcotizzato una giovane studentessa e di averne abusato. Ampia discussione sarà inoltre effettuata sul tema di Roma criminale. E si tornerà a parlare di Diabolik.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 30 maggio, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.