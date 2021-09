Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 29 settembre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 29 settembre

Questa sera, 29 settembre 2021, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

“Cambia il giorno, ma non cambia lo stile del programma: talk e inchieste per un unico grande racconto di approfondimento giornalistico con l’impegno e la passione di sempre”, si legge sui profili social della trasmissione. La grande novità di questa edizione è infatti rappresentata dal fatto che dalla domenica si sposta al mercoledì sera, alle 21.15. Non mancheranno gli approfondimenti, i dibattiti e le inchieste.

“Per la prima volta ho firmato un contratto a settembre, non era mai successo in 30 anni di lavoro. Mi sono preso un paio di mesi per capire bene cosa fare perché è stato un anno complicato, usurante. È dura lavorare quando ricevi quasi ogni domenica querele con richieste di risarcimento. Inoltre vengo da un periodo complesso, in cui ho perso mio padre e con i miei fratelli abbiamo preso in mano un’eredità pesante, visto che mandiamo avanti l’azienda di famiglia. Un insieme di cose che mi ha costretto a fermarmi”, ha raccontato Massimo Giletti a Fanpage.

Sicuramente nella prima puntata di oggi di Non è l’Arena si parlerà dell’attualità legata al Covid e di politica, con le amministrative di ottobre ormai imminenti. In particolare si parlerà di mascherine, con un’inchiesta sull’importazione di questi dispositivi di protezione individuale e sulla loro efficacia. Un tema, quello delle mascherine FFP2 di cattiva qualità negli ospedali italiani, già trattato da Giletti, e su cui la trasmissione di La7 tornerà addirittura con dei test appositi fatti fare proprio da Non è l’Arena. Non sono stati ancora resi noti gli ospiti di oggi.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 29 settembre, alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.