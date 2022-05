Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 29 maggio 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 29 maggio 2022

Questa sera, domenica 29 maggio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Al centro della puntata di oggi la stretta attualità politica, sociale e internazionale. L’analisi di un presente stretto tra guerra alle porte e un’inflazione per questo galoppante è al centro del programma. Massimo Giletti raccoglierà le testimonianze di diversi lavoratori in crisi in questo periodo. Insieme a Matteo Renzi si parlerà anche del Referendum sulla giustizia e dei 5 quesiti su cui saremo chiamati a votare tra poche settimane. I riflessi della crisi sul mercato del lavoro sarà al centro del dibattito. Ci sarà un confronto tra sostenitori e detrattori del reddito di cittadinanza e una riflessione sui centri dell’impiego e sui navigator. Il dibattito in studio vedrà la presenza di diversi ospiti oltre all’incontro con Matteo Renzi che sarà il fulcro della puntata di Non è l’Arena. In studio Giorgio Cremaschi, Riccardo Ricciardi e Alessandro Sallusti.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 29 maggio 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.