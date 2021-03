Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 28 marzo

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 28 marzo

Torna questa sera, domenica 28 marzo 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme.

Si parlerà ampiamente della Lombardia per cercare di capire cosa ha portato all’azzeramento dei vertici di Aria Spa, società della Regione che si occupava delle prenotazioni dei vaccini. Di questo capitolo parleranno l’ex consigliere del cda Mario Mazzoleni e il giornalista Alessandro Milan. Le attenzioni di Massimo Giletti, secondo le anticipazioni di oggi di Non è l’Arena, si sposteranno poi sulla Toscana. Le polemiche sulla campagna vaccinale, anche in questo caso, non mancano. Se è vero che al giornalista Andrea Scanzi la prima dose è stata somministrata, è altrettanto vero che la percentuale degli over 80 vaccinati è tra le più basse del Paese. Come mai? Cosa non ha funzionato? Ne parleranno il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, i giornalisti Luca Telese e Sandra Amurri e il virologo Fabrizio Pregliasco.

Ma è annunciata la testimonianza anche di Ricky Albertosi, leggenda del calcio italiano, uno degli anziani toscani ancora in attesa del vaccino. Capitolo Astrazeneca. Restano numerosi gli interrogativi, dalla decisione che aveva temporaneamente interrotto le somministrazioni, alle fasce d’età. Nei giorni scorsi, inoltre, 29 milioni di dosi nello stabilimento di Anagni. Tempi che saranno approfonditi, tra gli ospiti di Non è l’Arena, con Luca Pani, ex direttore generale dell’Aifa. Parteciperanno a questa parte del dibattito anche Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Maria Rita Gismondo e Marc Botenga.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 28 marzo, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

