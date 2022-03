Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 27 marzo 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 27 marzo 2022

Questa sera, domenica 27 marzo 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originaria della domenica. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella puntata di questa sera, si parlerà ampiamente della guerra in corso in Ucraina, con i collegamenti in diretta degli inviati e gli aggiornamenti in tempo reale. Il tema del rapporto tra propaganda e libertà sarà affrontato da Massimo Giletti con un’intervista al filosofo Massimo Cacciari. L’aumento delle spese militari sta dividendo le nostre forze di maggioranza di governo, anche a seguito delle parole del Papa che si è detto molto contrario. Le sanzioni stanno funzionando? e il ritardo nell’adottare nuove misure sta aiutando Putin? Nel programma anche una riflessione sul Donbass una regione in cui da 8 anni separatisti filorussi e ucraini combattono. E poi le strategie comunicative di Zelensky e Putin tra verità e propaganda. Tra gli ospiti di questa sera a Non è l’Arena: oltre a Massimo Cacciari, ci saranno Maurizio Gasparri, Luca Telese, Jasmine Cristallo, Peter Gomez, Sandro Teti, Vladislav Maistrouck, Riccardo Ricciardi, Jacopo Iacoboni, Valentina Petrini, Sandra Amurri, Alberto Fazolo, Mimosa Martini, Utkin e Iulik.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 27 marzo 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.