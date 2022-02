Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 27 febbraio 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 27 febbraio 2022

Questa sera, domenica 27 febbraio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originaria della domenica. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

A Non è l’Arena ampio spazio alla guerra in Ucraina in corso, con aggiornamenti in tempo reale e collegamenti in diretta con i racconti degli inviati dal fronte. Ma anche una riflessione sulle motivazioni di un conflitto che apre tanti interrogativi: cos’è successo fra Russia e Ucraina, perché siamo arrivati alla guerra? A chi giova e quali sono gli interessi in gioco? Molte poi le preoccupazioni per i risvolti futuri. Che riflessi ha la crisi Ucraina sulla politica interna italiana?

Si parlerà anche delle eventuali conseguenze per l’economia del nostro Paese, tra cui il tema della poca autonomia energetica. Ma anche dell’aumento del costo dei carburanti che ha reso più dura la protesta degli autotrasportatori in Italia. Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata: Vincenzo Camporini, Peter Gomez, Gad Lerner, Vera Shcherbakova, Nathalie Tocci, Nicolay Lilin, Vladislav Maistruk, Alan Friedman, Emanuele Dessi’, Francesca Donato, Luca Telese, Tommaso Cerno, Guido Crosetto, Barbara Lezzi, Luigi Scordamaglia e Ernesto Preatoni.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 27 febbraio 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.