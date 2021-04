Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 25 aprile

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 18 aprile

Torna questa sera, domenica 25 aprile 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Quella di stasera sarà una puntata particolarmente intensa. Al centro dell’attenzione il caso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe indagato per stupro. Il video del padre è diventato un vero e proprio caso nazionale e sarà argomento del programma. Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle rischia una pesante condanna per un presunto stupro di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni, avvenuto due anni fa. Grillo si è schierato in prima linea, non solo in difesa del figlio, ma anche fortemente critico con il sistema di giustizia italiano. Un video che è stato un vero e proprio boomerang sul piano d’immagine. In studio ne parleranno Vittorio Sgarbi, Sandra Amurri, Peter Gomez, Stefania Andreoli e Eva Dal Canto.

A Non è l’arena si tornerà a parlare anche sulla campagna vaccinale anti Covid che fatica ancora a decollare in alcune regioni. Ma anche del fatto che a un anno di distanza dalla diffusione del virus ancora non è chiaro quale sia stata la reale origine in Cina. Su questo tema si affronteranno Lisa Iotti, Luca Telese, Pierpaolo Sileri e Luca Pani.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 25 aprile, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

