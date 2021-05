Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 2 maggio

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 2 maggio

Torna questa sera, domenica 2 maggio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Secondo le anticipazioni ufficiali della trasmissione, Massimo Giletti intervisterà Michele Santoro dopo le polemiche e il dibattito scaturiti dalle rivelazioni del mafioso Maurizio Avola sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio, contenute nel suo nuovo libro “Nient’altro che la verità”.

Ma nella puntata di oggi di Non è l’Arena si parlerà anche del caso Grillo. Molte le novità sull’inchiesta della Procura di Tempio Pausania che accusa di violenza sessuale il figlio Ciro e i suoi tre amici nei conforti di due giovani studentesse milanesi. In studio Vittorio Sgarbi, Sandra Amurri, Luca Telese, Stefania Andreoli e Eva Dal Canto.

Infine si tornerà poi in Calabria, dove ai problemi endemici che affliggono la sanità regionale si aggiungono le difficoltà della campagna vaccinale. Cos’è successo a Cariati? E come si è comportato chi ha gestito la sanità locale? Al centro della puntata anche il buco di bilancio dell’Asp di Cosenza. Se ne parlerà conLuigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Nicola Morra e Lino Polimeni.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 2 maggio, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.