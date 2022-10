Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 16 ottobre 2022

Questa sera, domenica 16 ottobre 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Parla per la prima volta in tv, a volto scoperto, la vittima delle violenze di Alberto Genovese, condannato poche settimane fa è stato ad otto anni e quattro mesi di carcere. Dopo la recente escalation della Russia in Ucraina, qual è la possibile strada per la pace? E l’Italia che ruolo giocherà? Su questo ed altri temi il filosofo Massimo Cacciari si confronterà in un faccia a faccia con Massimo Giletti. Spazio poi ad un lungo approfondimento sulla più stretta attualità politica con i giornalisti Alessandro Sallusti, Gad Lerner e Luca Telese. Tra gli argomenti della puntata infine un focus sul reddito di cittadinanza.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 16 ottobre 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.