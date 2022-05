Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 15 maggio 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 15 maggio 2022

Questa sera, domenica 15 maggio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originaria della domenica. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ampio spazio alle donne ucraine e alle associazioni che da anni combattono contro il presidente russo Vladimir Putin. Attesa una intervista esclusiva a Sasha Shevchenko, una delle fondatrici delle Femen, e un servizio sulle proprietà in Italia del giornalista russo Vladimir Solovyev, ospite della settimana scorsa.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 15 maggio 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.