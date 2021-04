Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 11 aprile

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 11 aprile

Torna questa sera, domenica 11 aprile 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Massimo Giletti anticipa uno dei temi centrali della puntata di oggi: il caso ‘Concorsopoli’ alla regione Lazio. Uno scandalo che ha scosso il Partito Democratico portando alle dimissioni dell’ex presidente del Consiglio regionale, il dem Mauro Buschini, e che sta ancora scuotendo la classe politica non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale.

In aggiornamento

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 11 aprile, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

