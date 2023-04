Perché Non è l’Arena stasera non va in onda su La7: il motivo

Perché Non è l’Arena stasera non va in onda su La7? Il programma di Massimo Giletti è stato ufficialmente sospeso. A comunicarlo è stata nella giornata di giovedì 13 aprile 2023 la rete televisiva in cui la trasmissione va in onda ormai da anni: “La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena che da domenica prossima non sarà in onda”, ha fatto sapere.

L’emittente ha poi ringraziato il giornalista e conduttore al timone del programma di successo: “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. E Giletti? “Prendo atto della decisione di La7 – ha commentato il giornalista – in questo momento l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro, senza alcun preavviso, vengono lasciate per strada”.

Sui motivi dietro lo stop a Non è l’Arena c’è, per ora, massimo riserbo. Nei giorni scorsi Giletti era finito al centro di voci che lo vedevano impegnato in una trattativa con la Rai per un ritorno alla Tv di Stato, dove potrebbe condurre un programma a partire dalla prossima stagione. E stando alle indiscrezioni che circolano a La7, sarebbero stati proprio i contatti avuti con la tv pubblica a determinare la rottura con l’emittente di Urbano Cairo. Inoltre – secondo quanto riporta La Repubblica – sembra anche che siano sorti problemi in relazione ai costi e alla raccolta pubblicitaria della trasmissione.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi Non è l’Arena non va inonda, ma dove rivedere tutte le puntate in streaming? Il programma, come noto, andava in onda su La7 la domenica alle ore 21,15. Ma anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7. Sul sito del canale televisivo è possibile ritrovare i servizi e le puntate già trasmesse.