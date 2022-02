Non è l’Arena oggi non va in onda: perché, motivo | La7 2 febbraio 2022 Massimo Giletti

Perché questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, non va in onda Non è l’Arena, la trasmissione di Massimo Giletti su La7? Il programma di approfondimento non va in onda perché in questi giorni è in onda su Rai 1 il Festival di Sanremo 2022, che come al solito attira grande pubblico. Per questo le altre reti come da tradizione hanno deciso di non mandare in onda i loro programmi principali, per non vedere un calo significativo negli ascolti. Ecco perché Non è l’Arena oggi, 2 febbraio, non va in onda.

Ma non è l’unica novità per la trasmissione di La7. Massimo Giletti infatti, dopo la sosta per Sanremo, tornerà in onda domenica 6 febbraio. Ebbene sì, Non è l’Arena tornerà nella sua classica collocazione della domenica. Quest’anno la scelta di spostarsi al mercoledì non ha dato gli effetti sperati in termini di ascolti, dopo la sfida a programmi come Chi l’ha visto?, Zona Bianca, il calcio e la seconda serata con Porta a Porta e Linea Notte. Lo share, fatta eccezione per l’exploit dell’8 dicembre, quando la puntata con l’intervista a Guido Russo (l’uomo che si è presentato al centro vaccinale con un braccio di silicone) si è quasi sempre fermato sotto il 5 per cento. Così, tornando in onda di domenica, Giletti sfiderà Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa su Rai 3.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi Non è l’Arena non va in onda, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 la domenica dal 6 febbraio 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.