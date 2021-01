Piano pandemico, vaccini, caso genovese: la puntata del 10 gennaio di Non è l’Arena

Nel primo appuntamento del 2021 con “Non è l’Arena”, il programma di Massimo Giletti in onda alle 20.30 su La7, si riparte con l’inchiesta sul Piano pandemico. Domenica 10 gennaio Giletti, dopo aver ascoltato Ranieri Guerra nell’ultima puntata prima della pausa natalizia, intervisterà in diretta Francesco Zambon: il ricercatore della sezione Oms di Venezia ha deciso di parlare per la prima volta in diretta per fare chiarezza sui tanti interrogativi sollevati nelle precedenti puntate e relativi alla presunta postdatazione del piano pandemico per farlo sembrare aggiornato e al misterioso dossier da lui stesso redatto e poi scomparso.

Tra i temi centrali della puntata anche un focus su vaccini e siringhe. Contro la paura di una terza ondata il vaccino sembra essere la sola arma vincente per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. Ma abbiamo il personale e gli strumenti giusti per realizzarla? E le dosi ci saranno per tutti? Se ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Tommaso Cerno, Alessandro Cecchi Paone e Matteo Bassetti. Interverranno anche Alessandro Cecchi Paone e Sandra Amurri. Le telecamere di “Non è l’Arena” ci porteranno poi in Calabria, dove ai problemi endemici che affliggono la sanità regionale e non solo si aggiunge il gran ritardo della corsa al vaccino.

Cosa sta succedendo? A parlarne Luigi De Magistris, Antonio Belcastro e Lino Polimeni. Infine, continua l’inchiesta sul caso Genovese e sulle violenze durante le feste di Milano ed Ibiza: secondo i riscontri delle ultime ore fatti dalla Procura di Milano sarebbero 6 le ragazze che accusano di stupro l’imprenditore. Giletti raccoglierà la testimonianza di una di loro che avrà il coraggio di raccontare in diretta la violenza subita da Genovese. In studio Daniele Leali, Marilisa Loisi, Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, Luca Telese e Ivano Chiesa.

