Questa sera, mercoledì 5 gennaio 2021, su La7 in prima serata va in onda lo speciale di Non è l’Arena dal titolo Corleone, il potere e il sangue. Una puntata speciale, in onda dalle 21.15, con la conduzione di Massimo Giletti. Chi era davvero Totò Riina, il capo dei capi di Cosa nostra? Nel corso della serata verrà trasmesso in esclusiva per l’Italia, il docufilm di Mosco Levi Boucault “Corleone”, diviso in due parti, “Il potere e il sangue” e “La caduta”, sull’ascesa e la caduta del “Capo dei Capi” della mafia siciliana: Totò Riina. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Massimo Giletti torna questa sera, mercoledì 5 gennaio 2022, su La7 con una puntata speciale del suo programma, intitolata Non è l’Arena: Corleone e il potere del sangue. “Dalle testimonianze di uomini vicini a Riina viene fuori il ritratto di un boss spietato, intelligente, diabolico e crudele. Faremo sentire uno stralcio di conversazione tra lui, detenuto nel carcere di Opera, e un compagno di cella, dove raccontava, con soddisfazione e in maniera lucida, in quanti pezzi erano stati ridotti i corpi degli uomini della scorta dopo le stragi di Capaci e di via d’Amelio. Lui avrebbe voluto proseguire così, una volta libero”, ha dichiarato il conduttore.

Come detto verrà trasmesso in esclusiva per l’Italia il docufilm di Mosco Levi Boucault “Corleone”. Il documentario sarà preceduto e seguito da un dibattito con Sandra Amurri, giornalista, Sergio Lari, ex procuratore di Caltanissetta, Luigi Li Gotti, avvocato di Giovanni Brusca. Dopo “Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa nostra?” continua il viaggio di Massimo Giletti nelle grandi storie di mafia e dei suoi protagonisti per riannodare i fili della verità smarrita che ancora oggi, nonostante i processi e le sentenze, attende di essere scritta compiutamente. “Ho sempre pensato che non bisogna girare la testa dall’altra parte. Non vedo perché ora, che sono sotto scorta, dovrei non raccontare più ciò che c’è intorno a noi. La domanda che mi pongo è: “Perché lo faccio solo io?”, ha aggiunto Giletti. Appuntamento con la puntata speciale di Non è l’arena, Corleone e il potere del sangue per questa sera, mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 21.15 su La7.