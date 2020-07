Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella quinta puntata, dove eravamo rimasti

Cosa è successo nella quinta puntata di Non dirlo al mio capo, andata in onda domenica 5 luglio 2020 su Rai 1 in replica? Nel primo episodio abbiamo visto Enrico assistere ad un litigio tra Fabrizio e il padre, così ha preso la decisione di aiutarlo. Fabrizio però per andare fino in fondo ed ottenere quello che vuole ha dovuto anche rivelare dei segreti che non aveva intenzione di portare a galla…

Cosa è successo nel secondo episodio della quinta puntata di Non dirlo al mio capo, intitolato “La forza della bellezza”? Abbiamo visto arrivare nello studio legale dove lavora Lisa un uomo disperato, poiché l’ex moglie ha deciso di dividere tutti i loro averi a metà, letteralmente: cioè mezzo divano ciascuno, mezzo tavolo, mezzo orologio, tutto tranciato a metà, rendendoli di fatto poi inutilizzabili. Lisa ha scoperto che Enrico è sempre più vicino a scoprire la verità sul suo conto e sui suoi figli, che non ha mai menzionato…

Quante puntate e quando va in onda

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata di Non dirlo al mio capo, ma da quante puntate è composta la serie tv? La serie tv in onda su Rai 1, divisa in prima e seconda stagione, è composta da 12 episodi ciascuno, ognuno della durata circa 50-60 episodi. L’intera puntata di Non dirlo al mio capo ha quindi una durata di circa 2 ore. Di seguito l’elenco dei 12 episodi con i relativi titoli:

Bugie in regola Punti di vista I soliti sospetti Tentazioni inattese La vita che verrà Premio o Punizione Vestito o Maschere Dire, fare, combaciare Fidarsi è … bene? La forza della debolezza Occhio per occhio, cuore per cuore A carte scoperte

Non dirlo al mio capo va in onda tutte le domeniche sera, in prima serata, su Rai 1 e RaiPlay.it.

