Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella quarta puntata

Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella precedente puntata, dove eravamo rimasti

Cosa è successo nella quarta puntata di Non dirlo al mio capo, andata in onda domenica 28 giugno 2020 su Rai 1 in replica? Nel primo episodio, intitolato Vestito o maschera, Enrico sfida Elisa a seguire la causa tra un cliente e un’azienda tessile. La donna riceve in regalo dal capo un taulleur grigio da indossare e inizia a farsi largo in lei la dolce sensazione del successo in campo professionale, anzi forse un po’ troppo. Nessuno la riconosce più, Lisa sembra essere un’altra persona, persino Fabrizio che ha appena iniziato a frequentare sembra occupare l’ultimo posto tra le sue priorità. Nel frattempo, l’avvocato deve anche seguire il caso del vecchio autista del padre Giusto, un caso che finirà per aprirgli una pista nella ricerca della verità sul padre.

Cosa è successo nella seconda parte della puntata di Non dirlo al tuo capo, intitolata “Dire, fare, cambiare”, Enrico è arrabbiato con Lisa e vuole fargliela pagare, sfruttandola in tutto e per tutto come praticante. Il cardinale Balestra, cliente della causa in corso nello studio legale, è convinto che Lisa sia la fantomatica fidanzata di Enrico e pretende che i due seguano insieme questo caso. Intanto Lisa è combattuta con i suoi demoni interiori, non sa se presentare Fabrizio ai suoi figli. Intanto Mia è decisa ad accettare la storia di Romeo con Greta, ma il destino le darà una mano: in piscina incontrerà un affascinante nuotatore che le taglia la strada nelle vasche.

Quante puntate e quando va in onda

Abbiamo visto cosa è successo nella quarta puntata di Non dirlo al mio capo, ma da quante puntate è composta la serie tv? La serie tv in onda su Rai 1, divisa in prima e seconda stagione, è composta da 12 episodi ciascuno, ognuno della durata circa 50-60 episodi. L’intera puntata di Non dirlo al mio capo ha quindi una durata di circa 2 ore. Di seguito l’elenco dei 12 episodi con i relativi titoli:

Bugie in regola Punti di vista I soliti sospetti Tentazioni inattese La vita che verrà Premio o Punizione Vestito o Maschere Dire, fare, combaciare Fidarsi è … bene? La forza della debolezza Occhio per occhio, cuore per cuore A carte scoperte

Non dirlo al mio capo va in onda tutte le domeniche sera, in prima serata, su Rai 1 e RaiPlay.it.

