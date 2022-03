Non ci resta che il crimine: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 3 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Non ci resta che il crimine, film del 2019 diretto da Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma, 2018. Moreno, Sebastiano e Giuseppe, amici di lunga data ognuno afflitto da problemi personali ed economici, tentano di sbarcare il lunario proponendo un tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana; durante una pausa caffè però, mentre stanno mostrando l’itinerario al loro ricco e antipatico amico Gianfranco, a causa di un ponte di Einstein-Rosen, si ritrovano proprio nel 1982, anno dei Mondiali di calcio in Spagna vinti dall’Italia e periodo d’oro della banda della Magliana stessa. I tre quindi decidono di sfruttare le loro conoscenze calcistiche per fare soldi, sapendo in anticipo tutti i risultati grazie a Giuseppe, ma si ritrovano indebitati con il night club di Renatino, il capo della banda, che rapisce Giuseppe e comunica agli altri due l’intenzione di uccidere il loro amico se non saldano il debito. Moreno e Sebastiano le provano tutte per racimolare il denaro necessario per salvare Giuseppe e così si imbattono in Gianfranchino (la versione di Gianfranco nel 1982), e in Sabrina, amante di Renatino che aveva ingoiato la fede nuziale di Sebastiano nel night club di proprietà della banda dove il trio aveva passato una notte. Intanto, Renatino e Giuseppe stringono una sorprendente amicizia.

Non ci resta che il crimine: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non ci resta che il crimine, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann: Sebastiano

Marco Giallini: Moreno Filipponi

Edoardo Leo: Renatino

Gianmarco Tognazzi: Giuseppe

Ilenia Pastorelli: Sabrina

Massimiliano Bruno: Gianfranco

Emanuel Bevilacqua: Bove

Antonello Fassari: suocero di Giuseppe

Fabio Ferri: Nespola

Marco Conidi: Fariseo

Streaming e tv

Dove vedere Non ci resta che il crimine in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.