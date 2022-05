Noi siamo tutto: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoldì 11 maggio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Noi siamo tutto (Everything, Everything), film del 2017 diretto da Stella Meghie, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Nicola Yoon. Vede come protagonisti Amandla Stenberg e Nick Robinson, nei ruoli di Maddy e Olly. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Madeline “Maddy” Whittier ha 18 anni ed è affetta da una grave immunodeficienza combinata (SCID); è letteralmente bloccata in casa, perché la malattia non le permette di esporsi al mondo esterno. La sua stanza preferita è quasi completamente finestrata, così Maddy, che ha davvero una grande immaginazione, fantastica che il vetro cada e di trovarsi fuori. Un giorno lei si accorge dei nuovi vicini e si innamora perdutamente di Oliver “Olly” e lui di lei. Una sera chiede ad Olly di portarla al mare (Hawaii) per scoprire se è davvero malata. Lì, dopo circa un giorno, Maddy si ammala e dall’ospedale di Maui si ritrova a casa sua, nel proprio letto. Pensa di avere messo sottosopra la vita a Olly e decide di non scrivergli più, e quando lui se ne va con la sorella e la madre che ha deciso di lasciare il marito, Maddy non lo saluta. Dopo un messaggio ricevuto dal medico che l’ha assistita a Maui, Maddy scopre di non avere l’immunodeficienza e che si tratta di un’invenzione di sua madre per tenerla sempre con sé dopo aver perso il figlio e il marito in un incidente d’auto. Maddy decide di perdonarla, ma parte subito per New York dove si è trasferito Olly. I due si danno appuntamento in una libreria, una volta riuniti decidono di rimanere insieme.

Noi siamo tutto: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama di Noi siamo tutto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Amandla Stenberg: Madeline “Maddy” Whittier

Nick Robinson: Oliver “Olly” Bright

Anika Noni Rose: Dott.sa Pauline Whittier

Ana de la Reguera: Carla

Danube Hermosillo: Rosa

Taylor Hickson: Kara Bright

Dan Payne: Joe Bright

Fiona Loewi: Mae Bright

Sage Brocklebank: Astronauta

Robert Lawrenson: Mr. Waterman

Peter Benson: Dr. Chase

Françoise Yip: Dott.sa Francis

Farryn Vanhumbeck: Ruby

Marion Eisman: Infermiera Janet

Streaming e tv

Dove vedere Noi siamo tutto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 11 maggio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.