Noi siamo leggenda: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 22 novembre

Questa sera, 22 novembre 2023, su Rai 2 in prima visione va in onda la prima puntata di Noi siamo leggenda, la nuova serie tenne drama fantasy in sei puntate. La serie – da un’idea di Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve – è una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures, prodotta da Nicola e Marco De Angelis, in collaborazione con Prime Video, e racconta le storie di un gruppo di adolescenti che scoprono improvvisamente di essere dotati di superpoteri. Ecco tutte le anticipazioni e la trama di oggi.

Trama: anticipazioni

Nel primo episodio di Noi siamo leggenda, qualche giorno prima di Natale, Massimo assiste alla morte di sua madre Michela. Preda della rabbia, viene sorpreso da uno strano potere: i palmi delle sue mani diventano incandescenti. I suoi due migliori amici Marco e Andrea, e i rispettivi genitori (l’ispettore Beatrice Nenchi, Sabrina e Riccardo) cercano di sostenerlo. Massimo scopre che la sua custodia è stata affidata alla zia Simona con cui non ha mai avuto alcun rapporto. Durante la Vigilia di Natale, mentre i ragazzi sono alla ricerca di regali, Massimo nota il braccialetto che sua madre portava sempre al polso nella vetrina di un compro oro. Il venditore non vuole cederlo. Massimo, accecato dalla rabbia, decide di farsi giustizia da solo.

Nella seconda puntata di stasera, iniziamo a conoscere gli altri adolescenti improvvisamente dotati di superpoteri. Lin, una ragazza asiatica insicura del proprio aspetto, è segretamente innamorata di Nicola, il fratello di Andrea, e cerca in tutti i modi di conquistarlo. Appena arrivato nella scuola di quel quartiere popolare, Jean, figlio del ricco imprenditore Giuseppe Liberati, viene preso di mira dai compagni ma per la prima volta intuisce che potrà sottrarsi alla sua condizione di perdente. Anche la sua migliore amica Greta, figlia di un’ambasciatrice, possiede un potere e vorrebbe salvare suo fratello Daniel, in coma da anni. Viola, la sorella di Marco, scopre il segreto di Massimo e improvvisamente lo vede sotto una luce diversa… Intanto Beatrice Nenchi (madre di Marco e Viola), ha iniziato a indagare su alcuni furti di quartiere.

Noi siamo leggenda: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata, ma qual è il cast? Troviamo giovani attori e grandi professionisti amati dal pubblico. Ecco i personaggi principali e gli interpreti principali della serie:

Emanuele Di Stefano: Massimo

Claudia Pandolfi: Simona

Antonia Liskova: Sabrina

Nicolas Maupas: Jean

Giacomo Giorgio: Nicola

Beatrice Vendramin: Sara/Asia

Giulio Pranno: Marco

Valentina Romani: Lara

Milo Roussel: Andrea

Sofya Gershevich: Greta

Margherita Aresti: Viola

Giulia Lin: Lin Mei

Lino Guanciale: Giovanni De Biase

Streaming e tv

Dove vedere Noi siamo leggenda in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 alle 21.20 ogni mercoledì dal 22 novembre 2023. Se non siete a casa potete recuperare la serie in qualsiasi momento su Rai Play. Gli episodi arriveranno anche su Prime Video a partire dal giorno successivo, giovedì 23 novembre, e resteranno in catalogo per essere visti e rivisti coi propri tempi e senza pause pubblicitarie.