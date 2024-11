Noi e: anticipazioni, ospiti, come donare, quante puntate, Unicef, streaming, Rai 1, Mara Venier

Noi è è lo show di solidarietà che torna su Rai 1 in prima serata mercoledì 20 novembre 2024 con la conduzione di Mara Venier. Una serata speciale dedicata al mondo Unicef. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Attraverso interviste, testimonianze e momenti di puro spettacolo, di musica e di intrattenimento, Mara Venier condurrà gli spettatori nel mondo dell’UNICEF in una serata speciale in cui si alterneranno ospiti del mondo dello spettacolo, ambasciatori, testimonial e rappresentanti dell’agenzia delle Nazioni Unite. L’UNICEF lavora in tutto il mondo perché bambine e bambini possano crescere sani, giocare, andare a scuola, coltivare sogni e aspirazioni, anche in quei luoghi dove l’infanzia vede negati i propri diritti. Non mancheranno le testimonianze video delle missioni realizzate in vari paesi nel mondo: dall’Ucraina, all’Uganda, fino alla Costa d’Avorio, senza trascurare l’Italia con i racconti di ragazze e ragazzi da Aversa e Castel Volturno. Protagonisti delle missioni saranno testimonial e ambasciatori UNICEF, che hanno prestato il proprio volto per portare attenzione sulle problematiche, le difficoltà e le sofferenze dei più piccoli e raccontare e trasmettere al pubblico le loro emozioni. Ospiti dello show sono Nino Frassica, Francesco Gabbani, Pierpaolo Spollon, Rovazzi, Paola & Chiara, Michele Bravi, Raoul Bova, Luca Argentero e tanti altri.

Noi e: come donare

Per aiutare i bambini malnutriti e colpiti dalle emergenze, durante la trasmissione sarà possibile donare tramite il numero solidale 45525 con un semplice SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa. La serata si inserisce nell’ambito della settimana di raccolta fondi (18-24 novembre) autorizzata dalla Rai con il supporto di Rai per la Sostenibilità – ESG: la campagna di raccolta fondi ha l’obiettivo di curare e proteggere i bambini in tutto il mondo dalla malnutrizione e dalle emergenze.

Streaming e tv

Dove vedere Noi e in diretta tv e streaming? Appuntamento con la conduzione di Mara Venier questa sera, 20 novembre 2024, alle ore 21.30. Anche in streaming su Rai Play.