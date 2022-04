Noah: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, venerdì 15 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Noah, film del 2014 scritto, diretto e prodotto da Darren Aronofsky, con protagonista Russell Crowe nei panni del patriarca biblico Noè. Il film è ispirato alla storia dell’Arca di Noè narrata nell’Antico Testamento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia narra la celebre impresa biblica compiuta dal patriarca Noè scritta nel libro della Genesi dell’Antico Testamento, che prevede la costruzione di un’imponente arca allo scopo di salvare il destino di tutti gli uomini giusti dal diluvio universale progettato da Dio. Tanto tempo fa, in seguito alla nascita della Terra e di tutti gli esseri viventi, il Creatore (così viene chiamato per l’intero film) dà vita ad Adamo ed Eva, una coppia di creature a sua immagine e somiglianza (gli uomini), e li fa vivere nell’Eden al suo fianco. Ma questi, irretiti dal serpente, dopo aver raccolto il frutto della tentazione, vengono sopraffatti dall’odio e vengono esiliati sulla Terra, dove poi avranno tre figli: Caino, Abele e Set. Accecato dall’odio, Caino arriva ad uccidere con una pietra suo fratello Abele, per poi fuggire lontano e trovare rifugio da una stirpe di angeli caduti, chiamati “Vigilanti”. Pian piano, i discendenti di Caino si espandono in tutta la Terra diffondendo odio e tristezza dappertutto. L’unica speranza è riposta nei pochi rimasti discendenti di Set. In seguito alla successione di dieci stirpi, Noè assiste impotente all’assassinio di suo padre Lamech da parte del capostirpe degli attuali discendenti di Caino, Tubal-cain. Anni dopo, Noè diviene padre di tre figli, ovvero Sem, Cam e Jafet. Una notte, egli vede in sogno una misteriosa inondazione e la montagna dove vive suo nonno Matusalemme. Risvegliatosi, si rende conto che ciò era un messaggio divino, per cui decide di intraprendere un viaggio con i suoi familiari per dirigersi da Matusalemme e chiedergli risposte.

Noah: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Noah, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Crowe: Noè

Jennifer Connelly: Naameh

Ray Winstone: Tubal-cain

Anthony Hopkins: Matusalemme

Emma Watson: Ila

Logan Lerman: Cam

Douglas Booth: Sem

Leo McHugh Carroll: Jafet

Marton Csokas: Lamech

Finn Wittrock: giovane Tubal-cain

Madison Davenport: Na’el

Gavin Casalegno: Sem da piccolo

Nolan Gross: Cam da piccolo

Skylar Burke: Ila da piccola

Dakota Goyo: Noè da piccolo

Barry Sloane: leader bracconieri

Streaming e tv

Dove vedere Noah in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 15 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.