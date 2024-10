Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 29 ottobre

Ninfa dormiente è il titolo della seconda stagione della serie I casi di Teresa Battaglia, la serie con protagonista Elena Sofia Ricci che va in onda questa sera su Rai 1, 29 ottobre 2024, alle ore 21.30 in prima visione con la seconda puntata. In tutto sono previsti sei nuovi episodi, divisi in tre avvincenti prime serate su Rai 1. La serie è tratta dal libro “Ninfa dormiente” di Ilaria Tuti. Ecco le anticipazioni, con la trama e il cast, della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Nel primo episodio di questa sera il vecchio Emmanuel è sparito. In casa ci sono segni di colluttazione e vengono rilevate le impronte di Diego. Teresa lo interroga e scopre che Emmanuel gli aveva sottratto l’orologio del fratello morto, motivo per cui era andato ad affrontarlo, ma giura di non averlo ucciso. Nel frattempo, tra Sandro e Krisnja è nata un’attrazione reciproca. Usando il guinzaglio di Smoky, il cane trovato accanto al cadavere di Marta, Teresa rintraccia Alice, un’esperta di Human Remains Detection. Teresa chiede ad Alice di collaborare con lei. Seguono il percorso battuto da Marta prima di morire e al confine con la Val Resia fanno una macabra scoperta.

Nel secondo episodio della seconda puntata Teresa riesamina i filmati delle telecamere e si rende conto che Emmanuel aveva detto a Marta: “Ora posso”, quando le ha dato la Ninfa Dormiente. Dopo decenni, qualcosa lo ha fatto sentire libero di parlare. Nel museo etnografico dove lavora Krisnja, Sandro trova delle raffigurazioni del mostro di cui parla Diego: il Tikô Wariö, il guardiano della valle. Stanco di avere paura, Diego si addentra nel bosco da solo per affrontare il mostro. Tra Sandro e Krisnja scatta la passione.

Da un ulteriore esame del quadro, vengono rilevate le impronte di Emmanuel bambino: lui era lì quando Aniza è stata uccisa. Dopo aver scoperto che sia Aniza che Hanna erano incinte quando sono morte, Teresa interroga Matriona, la figura di riferimento del paese, per chiederle se Hanna ai tempi avesse paura di qualcuno. Quella notte, qualcuno irrompe in casa di Teresa e ruba il suo diario, lasciando al suo posto una foto della famiglia Di Lenardo.

Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia: il cast

Abbiamo visto la trama ma qual è il cast de I casi di Teresa Battaglia? Protagonista è Elena Sofia Ricci. Al suo fianco troviamo attori amati come Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, Fausto Maria Sciarappa, scritta da Donatella Diamanti, Carlo Carlei, Mario Cristiani, Valerio D’Annunzio, Giovanna Koch, Vittoria Benedetti, regia di Kiko Rosati. La serie, tratta dal romanzo “Ninfa dormiente” di Ilaria Tuti, è una coproduzione Rai Fiction-Publispei con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission.