Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 28 ottobre

Ninfa dormiente è il titolo della seconda stagione della serie I casi di Teresa Battaglia, la serie con protagonista Elena Sofia Ricci che torna questa sera su Rai 1, 28 ottobre 2024, alle ore 21.30 in prima visione con la prima puntata. In tutto sono previsti sei nuovi episodi, divisi in tre avvincenti prime serate su Rai 1. La serie è tratta dal libro “Ninfa dormiente” di Ilaria Tuti. Ecco le anticipazioni, con la trama e il cast, della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Nel primo episodio nei boschi della Val Resia viene ritrovato il corpo della giovane poliziotta Marta Trevisan, apparentemente morta suicida con un colpo di pistola al cuore. Il commissario Teresa Battaglia, grazie al suo infallibile intuito, scopre che in realtà si tratta di un omicidio. Teresa e i suoi fidati ispettori Giacomo Parisi e Massimo Marini mettono al setaccio la vita di Marta e scoprono che era entrata in possesso della Ninfa Dormiente, un misterioso quadro datato 1945 dipinto con sangue umano. A ostacolare Teresa arriva però Albert Lona, il nuovo dirigente con cui Teresa ha un conto in sospeso.

Nel secondo episodio di questa sera, dopo aver scoperto che il sangue sulla Ninfa Dormiente appartiene a una donna resiana, Teresa, Marini e Parisi si recano in Val Resia per indagare. Lì conoscono Krisnja, pronipote della ragazza ritratta nel quadro e figlia di Hanna, amante del defunto padre di Marta e misteriosamente scomparsa anni prima. Teresa scopre che era stato Emmanuel Turan, il vecchio matto del paese, a dare il quadro a Marta, mentre Marini scopre che sulla scena del crimine non c’era solo Sandro, un giovane istruttore di arrampicata, ma anche Diego, un ragazzo problematico che giura di aver visto un mostro tra gli alberi. A Udine, Marini trova ad aspettarlo Elena, la sua ex: aspetta un bambino.

Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia: il cast

Abbiamo visto la trama ma qual è il cast de I casi di Teresa Battaglia? Protagonista è Elena Sofia Ricci. Al suo fianco troviamo attori amati come Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, Fausto Maria Sciarappa, scritta da Donatella Diamanti, Carlo Carlei, Mario Cristiani, Valerio D’Annunzio, Giovanna Koch, Vittoria Benedetti, regia di Kiko Rosati. La serie, tratta dal romanzo “Ninfa dormiente” di Ilaria Tuti, è una coproduzione Rai Fiction-Publispei con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission.