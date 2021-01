Nikita: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Nikita è un film cult del 1990, diretto da Luc Besson, in onda questa sera, 2 gennaio 2021, su Rete 4 dalle 21.20. La pellicola è stato ispirata dall’ascolto del brano omonimo di Elton John. Sono state tratte due serie televisive, nel 1997 e nel 2010. Ma qual è la trama e il cast di Nikita? Dove vederlo in streaming?

Trama

La protagonista della vicenda è la giovane tossicodipendente Nikita (Anne Parillaud), che vive nella banlieue di Parigi. Per procurarsi altra droga, Nikita e il suo gruppo di amici decidono di mettere a segno una rapina nella farmacia dei genitori di uno dei membri della spregiudicata gang. L’imprevisto intervento della polizia, tuttavia, spiazza Nikita e i suoi compagni e la ragazza, assuefatta alla droga, spara senza esitazione ad un agente.

Così, Nikita viene processata e condannata all’ergastolo. Dal momento che possiede sorprendenti doti, il governo francese incarica i servizi segreti di fingere la morte della giovane per trasportarla nel quartier generale della DGSE, dove le sarà concesso di diventare una killer professionista al soldo dell’autorità nazionale. Dal momento che l’unica alternativa che le rimane è quella di morire in carcere, Nikita accetta il patto e si affida all’addestratore Bob (Tchéky Karyo).

Quest’ultimo, dopo un periodo di intenso addestramento, invita la ragazza a cena presso il rinomato Le Train bleu. Qui, a dispetto dell’atmosfera romantica che si respira, Nikita compirà l’ultimo passo per diventare una spietata killer. Dopo aver adottato il nome in codice ‘Joséphine’, alla giovane viene assegnata una nuova e banale identità. L’incontro fortuito con l’affascinante Marco (Jean-Hugues Anglade) porterà dei risvolti inaspettati nella vita di Nikita, che sarà costretta a dividere la sua anima da sicario da quella di una comune donna innamorata.

Nikita: cast del film

Ecco l’elenco completo degli attori del cast e i relativi personaggi:

Anne Parillaud: Nikita

Jean-Hugues Anglade: Marco

Tchéky Karyo: Bob

Jeanne Moreau: Amande

Philippe Leroy: Grossman

Jean Reno: Victor l’eliminatore

Marc Duret: Rico

Patrick Fontana: Coyote

Alain Lathière: Zap

Streaming e tv

Dove vedere Nikita in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

