Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera, chi è, quanto ha vinto, montepremi, lavoro, fidanzata, vita privata, Instagram

Nicolò Scalfi è lo storico campione di Caduta libera, il quiz da anni condotto da Gerry Scotti su Canale 5, e che torna questa sera in onda in prima serata – 16 dicembre 2021 – con quattro puntate speciali dedicate ai campionissimi che hanno fatto la storia del gioco. Nella prima puntata protagonista al centro dello studio sarà proprio Nicolò Scalfi, il campione che ha vinto più di tutti in assoluto, oltre che uno dei più amati dal pubblico. Il giovane bresciano infatti detiene il record del montepremi più alto e del maggior numero di presenze nella storia di Caduta Libera. Ma quanto ha vinto Nicolò Scalfi, come ha speso il suo montepremi e cosa fa ora? Ecco tutte le informazioni.

Chi è e quanto ha vinto

Il campioncino, come era stato soprannominato quando entrò nel quiz di Canale 5 perché era molto giovane, si è fatto grande ed è entrato nei cuori del pubblico, con vincite su vincite. Suo il record attuale per quanto riguarda la cifra conquistata. Quanto ha vinto Nicolò Scalfi a Caduta Libera? In tutto ha portato a casa un montepremi di 727.000 euro, con 88 presenze. Come detto detiene il record del montepremi più alto e del maggior numero di presenze nella storia del game show.

Classe 1999, originario di Brescia, nel corso delle puntate ha dimostrato intelligenza, conoscenza molto approfondita dell’italiano, e tanto garbo e simpatia. Studia lettere moderne e il suo sogno è diventare un giornalista sportivo. Tifoso del Brescia, collabora attualmente con BresciaOggi, seguendo le squadre di calcio locali.

Nicolò Scalfi ha anche una grande passione per la musica, in particolare rap e trap, e ha anche prodotto alcuni sui brani con lo pseudonimo Donmelo. Ama uscire con gli amici, bere e divertirsi. Molto riservato sulla sua vita privata, non sappiamo se ha o meno una ragazza. Di certo ha avuto una breve relazione proprio all’interno di Caduta Libera, dove ha conosciuto Valeria Filippetti, un’altra concorrente del quiz di Gerry Scotti. Su Instagram è seguito da oltre 80mila persone.

Nicolò Scalfi Caduta libera: Cosa ha fatto con il montepremi

Molti si stanno chiedendo come ha speso il montepremi vinto di ben 727.000 euro. In un’intervista ha dichiarato di aver investito la cifra vinta per pagarsi gli studi, aiutare i genitori e togliersi qualche piccolo sfizio: “Come avevo promesso, sono andato in vacanza a Barcellona con i miei amici. Poi ho regalato a mamma una nuova cucina e a lungo termine li ho investiti per pagarmi gli studi. Ora cambierò l’auto, ma non prenderò niente di impegnativo”.

Nicolò Scalfi ha rivelato anche qualche curioso particolare sulla consegna dei soldi: “Sono stato in tv da fine ottobre 2018 al 6 luglio 2019. Dopo circa sei mesi mi è arrivato il montepremi della prima vincita e nel corso di un anno la cifra intera. La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho ‘preso visione’, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio”.

Caduta Libera Campionissimi

Nicolò Scalfi sarà protagonista della prima puntata di Caduta Libera Campionissimi, il quiz di Gerry Scotti che torna in prime time con quattro appuntamenti speciali dal titolo “Caduta libera Campionissimi”. Ogni puntata, vedrà sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni di “Caduta libera”. A sfidarlo, ci saranno altri 8 campioni del passato e 2 personaggi famosi. I vincitori delle prime 3 puntate saranno presenti tra gli sfidanti del quarto e ultimo appuntamento, in onda il giorno dell’Epifania, che eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”.