Chi è Nicole Moscariello, la moglie di Andrea Roncato ospite a Domenica In

Chi è Nicole Moscariello, la moglie di Andrea Roncato ospite a Domenica In? Il 22 ottobre 2017, dopo 7 anni di fidanzamento, l’attore ha sposato a Bracciano (provincia di Roma) Nicole Moscariello, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. “Abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita. Ama gli animali come me, ride insieme a me”, ha raccontato l’attore.

Ventuno anni in meo di lui, Nicole temeva che Andrea guardasse ad una donna ancora più giovane, ovvero alla figlia. Lui “era sempre accompagnato da donne bellissime e anche molto giovani. Io avevo paura lui ci stesse provando con mia figlia”, ha dichiarato nel corso di un’intervista ad Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone. La ragazza era infatti impegnata con lui sul set di “Almeno tu nell’universo”.

“La mia preoccupazione era solo Giulia”, ha proseguito Nicole Moscariello. “Ero così preoccupata che l’ho chiamata e le ho chiesto di passarmelo lui mi ha tranquillizzato ma io non lo ero tranquilla, anche se pure Giulia mi tranquillizzava dicendomi che la trattava come una figlia. Poi lei, intelligentemente, ha organizzato un incontro”. Di tutta risposta Andrea Roncato ci ha scherzato su: “La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: ‘Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine’. Dico sempre che si è sacrificata per salvare la figlia”.

Le ex

Abbiamo visto chi è Nicole Mosacriello, la moglie di Andrea Roncato, ma quali sono state le ex dell’attore ospite a Domenica In? Nel 1985 Roncato ebbe una breve relazione con l’attrice pornografica Moana Pozzi, che aveva conosciuto sul set de I pompieri. Nel giugno 1997 sposa, dopo più di quattro anni di fidanzamento, la conduttrice televisiva Stefania Orlando, da cui divorzia due anni dopo, nel novembre 1999, a causa della vita sregolata che conduceva in quel periodo.