Stasera, mercoledì 13 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Next, film del 2007 diretto da Lee Tamahori, liberamente ispirato al racconto di fantascienza di Philip K. Dick Non saremo noi (The Golden Man, 1954). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cris Johnson, in arte “Frank Cadillac” (come raccontato da lui nel film questo nome è composto dai nomi dei suoi due soggetti preferiti: Frankenstein e le Cadillac) è in grado di vedere il futuro, con un piccolo particolare: vede solo il proprio futuro, e solo due minuti in avanti, eccezione fatta per ciò che riguarda il futuro della ragazza di cui è innamorato, Elizabeth che vide all’interno di una tavola calda, nel qual caso non c’è limite.

Cris non esita a usare il suo potere non solo per modificare il corso degli eventi, affermando che la conoscenza del futuro cambia il corso degli eventi interessati solo per il fatto stesso di averli guardati e conosciuti, ma anche per arrotondare i suoi guadagni lavorando come mago e medium in qualche squallido albergo di Las Vegas.

Le cose cambiano per Cris quando l’agente dell’FBI Callie Ferris capisce che solo lui può aiutarla a sventare un terribile atto terroristico. Di conseguenza viene ricercato e lui, prevedendo ciò, scappa. Finalmente incontra Elizabeth, di cui aveva previsto l’incontro in futuro senza conoscere però il giorno esatto. Trova quindi il modo di parlarle e i due partono in viaggio fino a soggiornare con lei in un motel. Quando i due si svegliano, lei esce di casa per una passeggiata e incontra la Ferris che le racconta che Cris è uno psicopatico. La ragazza è però innamorata dell’uomo e lo aiuta a scappare dall’FBI. Dopo il rapimento di Elizabeth, la fuga dai terroristi di Cris e la successiva collaborazione con l’FBI per ritrovare la ragazza e la bomba, Cris si accorge (dopo aver salvato la ragazza) di aver commesso un errore di valutazione e che la bomba stava esplodendo proprio in quel momento.

Next: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Next, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: Cris Johnson “Frank Cadillac”

Jessica Biel: Elizabeth “Liz” Cooper

Julianne Moore: Agente Callie Ferris

Thomas Kretschmann: Mr. Smith

Peter Falk: Irv

Tory Kittles: Cavanaugh

José Zúñiga: capo della sicurezza

Jim Beaver: Wisdom

Jason Butler Harner: Jeff Baines

Michael Trucco: Kendall

Enzo Cilenti: Sig. Jones

Laetitia Danielle: Sig.na Brown

Nicolas Pajon: Sig. Green

Sergej Trifunovic: Sig. White

Charles Chun: Davis

Streaming e tv

Dove vedere Next in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 13 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.